Синоптики пообещали москвичам 30-градусную жару на следующей неделе

Москва и Подмосковье ожидают жаркую середину следующей недели. По прогнозам Гидрометцентра России, дневная температура может достигнуть +30 градусов Цельсия. В среду, 10 июня, днём ожидается +25-30 градусов, возможен небольшой дождь. Ночью в среду температура составит +13-18 градусов, пишет ТАСС.

Ожидается, что летняя погода установится в Москве и Московской области уже в ближайшие выходные, 6 и 7 июня. В субботу днём температура воздуха в столице достигнет 24-26 градусов Цельсия, а в воскресенье прогнозируется повышение до 26-28 градусов в Москве и до 29 градусов в Подмосковье.

Ночные температуры в столице составят 10-12 градусов, с возможным прогревом до 16 градусов в центральных районах. В области ночью ожидается от 7 до 12 градусов тепла. Существенных осадков не предвидится.

Ранее эпидемиолог Геннадий Онищенко предостерёг россиян от купания в неподготовленных водоёмах. Вода в них может содержать опасные бактерии и паразитов, а на дне могут скрываться битое стекло и металлические детали. Нырнув в такой водоём, можно легко оказаться в смертельной опасности. К берегу также предъявляются строгие требования. Песок должен быть чистым, на пляже должны быть душевые кабины, шезлонги и дежурить спасатели.