Владимир Зеленский, как ожидается, проведёт встречу с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Переговоры могут пройти в воскресенье, 7 июня. Об этом пишет Bloomberg.

Главной темой станет возможный путь к привлечению России к переговорам по завершению конфликта на Украине. Европейские лидеры намерены обсудить с Зеленским дальнейшие дипломатические шаги и подход к возможному диалогу с Москвой.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин обратил внимание на риторику Владимира Зеленского. По мнению замглавы МИД, киевский режим не хочет учитывать позицию Москвы по урегулированию. Россия настаивает на устранении первопричин кризиса.