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5 июня, 10:44

В МИД РФ заявили, что Зеленский своими словами подтверждает отказ от мира

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Orange Pictures

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с комментарием на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дипломат обратил внимание на риторику Владимира Зеленского.

«Мы видим регулярные публичные заявления Владимира Зеленского, свидетельствующие о нежелании Украины искать мирные развязки конфликта», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

По мнению замглавы МИД РФ, киевский режим не хочет учитывать позицию Москвы по урегулированию. Россия настаивает на устранении первопричин кризиса. Игнорировать этот вопрос для нашей страны неприемлемо.

Экс-нардеп объяснил, зачем Зеленский внезапно заговорил о мире
Экс-нардеп объяснил, зачем Зеленский внезапно заговорил о мире

Ранее Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил Путину личную встречу. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в Москве.

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Дарья Нарыкова
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