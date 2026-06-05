В МИД РФ заявили, что Зеленский своими словами подтверждает отказ от мира
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Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с комментарием на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дипломат обратил внимание на риторику Владимира Зеленского.
«Мы видим регулярные публичные заявления Владимира Зеленского, свидетельствующие о нежелании Украины искать мирные развязки конфликта», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».
По мнению замглавы МИД РФ, киевский режим не хочет учитывать позицию Москвы по урегулированию. Россия настаивает на устранении первопричин кризиса. Игнорировать этот вопрос для нашей страны неприемлемо.
Ранее Зеленский опубликовал на своём сайте письмо, в котором предложил Путину личную встречу. В Кремле подтвердили, что президент России уже ознакомился с текстом «открытого письма» Зеленского, которое было опубликовано в СМИ. Пресс-секретарь Дмитрий Песков напомнил, что Путин неоднократно говорил о готовности встретиться в Москве.
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