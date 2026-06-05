Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин выступил с комментарием на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Дипломат обратил внимание на риторику Владимира Зеленского.

«Мы видим регулярные публичные заявления Владимира Зеленского, свидетельствующие о нежелании Украины искать мирные развязки конфликта», — отметил он в беседе с «Лентой.ру».

По мнению замглавы МИД РФ, киевский режим не хочет учитывать позицию Москвы по урегулированию. Россия настаивает на устранении первопричин кризиса. Игнорировать этот вопрос для нашей страны неприемлемо.