ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 июня, 15:38

Убитая москвичка планировала встретиться с подругой ради творческого проекта

Обложка © Freepik

Обложка © Freepik

Стали известны новые подробности о беременной погибшей на Алтайской улице в Москве. Выяснилось, что убитая занималась творчеством. У неё были совместные проекты с подругой, с которой они не виделись несколько месяцев.

Подруга погибшей рассказала «Вечерней Москве», что они планировали встретиться, чтобы обсудить совместные дела и просто поболтать.

«Мы с ней дружили, периодически общались и делали совместные проекты по творчеству. Мы последний раз списывались в апреле по поводу творчества и планировали встретиться. О личном не болтали — как раз хотели увидеться и поболтать», — поделилась собеседница.

Задушил любимую и спокойно лёг спать: Убийца беременной девушки в Москве был пьян
Задушил любимую и спокойно лёг спать: Убийца беременной девушки в Москве был пьян

Ранее стало известно, что в московской квартире на улице Алтайской обнаружили тело 28-летней беременной девушки с признаками удушения. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar