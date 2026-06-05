Убитая москвичка планировала встретиться с подругой ради творческого проекта

Стали известны новые подробности о беременной погибшей на Алтайской улице в Москве. Выяснилось, что убитая занималась творчеством. У неё были совместные проекты с подругой, с которой они не виделись несколько месяцев.

Подруга погибшей рассказала «Вечерней Москве», что они планировали встретиться, чтобы обсудить совместные дела и просто поболтать.

«Мы с ней дружили, периодически общались и делали совместные проекты по творчеству. Мы последний раз списывались в апреле по поводу творчества и планировали встретиться. О личном не болтали — как раз хотели увидеться и поболтать», — поделилась собеседница.

Ранее стало известно, что в московской квартире на улице Алтайской обнаружили тело 28-летней беременной девушки с признаками удушения. По факту убийства СК возбудил уголовное дело.