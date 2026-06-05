В РФ создадут оператора для координации продвижения бренда «Сделано в России»

В России появится новая структура — автономная некоммерческая организация, которая займётся системной поддержкой локальных производителей. Об этом на полях ПМЭФ «Коммерсанту» рассказал руководитель проекта «Сделано в России» Михаил Садченков.

Весной в Госдуму внесут законопроект, который впервые закрепит на законодательном уровне обозначения «Сделано в России» и «Российский бренд». Оператором станет упомянутая АНО — по аналогии с московским центром «Мой бизнес». Она возьмёт на себя координацию, разработку стандартов и контроль качества. Параллельно появится всероссийское общественное движение — площадка для обратной связи между потребителями, бизнесом и властями.

Главная цель, по словам Садченкова, — запустить единую общественно-государственную кампанию по продвижению отечественных товаров и услуг. В рамках закона планируется создать информационную платформу: каталог брендов с сервисом обратной связи и общественного контроля. Механизмы оценки компаний и их продукции хотят реализовать через «ГосТех» при участии Минцифры.

Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин в беседе с Life.ru на полях Петербургского международного экономического форума заявил, что истинная сила бренда «Сделано в России» заключается не в красивой упаковке, а в реальном качестве и доверии покупателей. Именно это, по его мнению, помогает побеждать санкционные ограничения. Парламентарий убеждён, что внешнее давление стало для отечественного бизнеса экзаменом на зрелость. Выяснилось, что сильный национальный бренд рождается не из маркетинговых уловок, а из способности выпускать продукт, соблюдать сроки и нести ответственность за результат.