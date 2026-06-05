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5 июня, 18:05

Песков: РФ и США слишком запустили отношения, нужно много работать

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Svet foto

России и США предстоит много работать над восстановлением двусторонних отношений, которые стороны слишком запустили. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля отметил, что американская сторона пока придерживается позиции: сначала урегулирование конфликта, а потом всё остальное. При этом, по его словам, бизнес и текущие тенденции говорят об обратном — интерес лежит в другой плоскости.

«Мы считаем, что мы и так слишком запустили наши двусторонние отношения, нужно много работать, чтобы их развивать. Но американцы пока стоят на своём: сначала урегулирование, потом всё остальное. Хотя воля бизнеса и тенденции говорят об обратном, что интерес в другом», — констатировал он.

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Ранее Дмитрий Песков заявил, что отношения России и США находятся в таком глубоком минусе, что дальнейшее ухудшение уже невозможно. Так он прокомментировал недавние заявления госсекретаря Марко Рубио о планах введения новых санкций. Представитель Кремля подчеркнул, что откатываться назад просто некуда, поэтому говорить о каком-то дополнительном ущербе бессмысленно. Двусторонние связи и без того пребывают на низшей точке. Ниже падать уже некуда.

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Юлия Сафиулина
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