Арестован ранивший ножом сотрудницу МФЦ на юге Москвы
Нагатинский районный суд Москвы арестовал мужчину, обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
В Москве арестовали обвиняемого в покушении на убийство сотрудницы МФЦ. Видео © Telegram / Суды общей юрисдикции города Москвы
Фигурант взят под стражу до третьего августа 2026 года. Следственные действия продолжаются.
Напомним, в столичном МФЦ на Борисовских прудах мужчина набросился с ножом на сотрудницу. Женщина получила ранение в шею, её экстренно госпитализировали. Обезвредить злоумышленника успел охранник центра, после чего передал его полиции. Столичный главк СК уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, нападавший успел нанести женщине не менее трёх ударов прямо в административном помещении. Сейчас потерпевшая находится под наблюдением врачей, её состояние стабильное.
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