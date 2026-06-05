Вице-спикер Госдумы призвал вовлекать детей в историю России через семейные архивы

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил начинать изучение истории России с истории собственной семьи. Об этом он заявил на панельной сессии АНО «Евразия» и Россотрудничества на ПМЭФ.

Чернышов предложил вовлекать детей в изучение истории через память о семье. Видео © Life.ru

По словам Чернышова, память о прошлом напрямую связана с национальной идентичностью, поэтому интерес молодёжи к своим корням нужно развивать через живые форматы. Он считает, что одних школьных учебников для этого недостаточно. Важно подключать исследовательские проекты, личные истории и семейные архивы.

В качестве примера Чернышов привёл поиск данных о родственниках — участниках Великой Отечественной войны на сайте «Подвиг народа». Также он упомянул проект АНО «Евразия» «Лаборатория кино», где молодые кинематографисты из разных стран снимают фильмы об истории своих семей.

«Мы нашли определённый способ, который, как мне кажется, очень интересен — вовлечь ребёнка изучать историю своего государства через изучение истории своей семьи», — заявил Чернышов.

Ранее Life.ru писал, что Минпросвещения обновит стандарт обучения для 10–11-х классов. В министерстве уточнили, что старшеклассники смогут выбирать углублённое изучение отдельных дисциплин в зависимости от профиля. При этом базовый уровень сохранится как доступный вариант по всем предметам.