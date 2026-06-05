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Регион
5 июня, 18:53

Ушаков заявил, что США не отошли от линии Байдена по Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

США по-прежнему придерживаются линии бывшего президента Джо Байдена по Украине, хотя в нынешнем подходе Вашингтона есть отдельные нюансы. Об этом помощник главы России Юрий Ушаков заявил журналистам на полях ПМЭФ.

По словам Ушакова, курс на поддержку Киева был взят США с самого начала конфликта. Последние заявления американской стороны, считает он, лишь подтверждают продолжение этой линии. Помощник президента России отметил, что речь идёт о сохранении прежнего подхода, пусть и с некоторыми отличиями в деталях.

Бывший советник Байдена призвал прислушаться к словам Путина об Украине
Бывший советник Байдена призвал прислушаться к словам Путина об Украине

Кстати, ранее президент России Владимир Путин допустил, что специальная военная операция могла бы не начаться, если бы Дональд Трамп тогда находился у власти в США. По словам российского лидера, он мог бы уделить больше внимания поиску мирного решения. Путин также рассказывал, что в последние дни президентства Байдена говорил с ним по телефону и поднимал тему предложений Москвы. Однако тогдашняя администрация США не прислушалась к российским инициативам, сделанным в декабре 2021 года.

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Николь Вербер
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