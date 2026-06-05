США по-прежнему придерживаются линии бывшего президента Джо Байдена по Украине, хотя в нынешнем подходе Вашингтона есть отдельные нюансы. Об этом помощник главы России Юрий Ушаков заявил журналистам на полях ПМЭФ.

По словам Ушакова, курс на поддержку Киева был взят США с самого начала конфликта. Последние заявления американской стороны, считает он, лишь подтверждают продолжение этой линии. Помощник президента России отметил, что речь идёт о сохранении прежнего подхода, пусть и с некоторыми отличиями в деталях.

Кстати, ранее президент России Владимир Путин допустил, что специальная военная операция могла бы не начаться, если бы Дональд Трамп тогда находился у власти в США. По словам российского лидера, он мог бы уделить больше внимания поиску мирного решения. Путин также рассказывал, что в последние дни президентства Байдена говорил с ним по телефону и поднимал тему предложений Москвы. Однако тогдашняя администрация США не прислушалась к российским инициативам, сделанным в декабре 2021 года.