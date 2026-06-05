Путин объяснил начало конфликта на Украине обманом Трампа на выборах в США

Президент России Владимир Путин допустил, что специальная военная операция могла бы и не начаться, если бы Дональд Трамп тогда находился у власти в США. Об этом глава государства заявил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума.

Путин отметил, что уже неоднократно говорил об этом и считает такую оценку искренней. По словам президента России, Трамп мог бы уделить больше внимания поиску мирного решения.

«Может быть, действительно этого бы и не произошло», — сказал Путин, рассуждая о возможном развитии событий при другой администрации в Вашингтоне.

Российский лидер также заявил, что в последние дни президентства Джо Байдена разговаривал с ним по телефону и поднимал тему предложений Москвы. По словам Путина, тогдашняя администрация США не прислушалась к инициативам России, сделанным в декабре 2021 года.

Глава государства подчеркнул, что относится к Трампу как к коллеге и с уважением. При этом Путин отметил, что, насколько он видит, отношение к России со стороны нынешней американской администрации пока остаётся примерно таким же.

Кстати, ранее Путин говорил, что Трамп не ожидал такой сложности в украинском урегулировании. По словам российского лидера, политик сам публично признавал, что решение кризиса оказалось труднее, чем он предполагал. Путин отметил, что со стороны некоторые процессы могут выглядеть проще, но при погружении в проблему выясняется: в ней много неизвестных составляющих, и каждая из них имеет значение.