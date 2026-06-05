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5 июня, 19:23

NASA разрешило астронавтам вернуться к работе на борту МКС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Artsiom P

Ремонтные работы по устранению утечек на Международной космической станции временно приостановили. Решение приняли на орбите, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства США. О развитии ситуации стало известно на борту МКС. Информацию опубликовало NASA в социальной сети X.

«NASA дало своим астронавтам на борту корабля Dragon распоряжение прекратить исполнение мер по эвакуации и вернуться к запланированным работам на борту МКС», — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что экипаж Международной космической станции перевели в режим готовности к возможной эвакуации из-за усиливающейся утечки воздуха. NASA поручило четырём участникам миссии Crew-12 перейти в пристыкованный корабль Crew Dragon и подготовиться к возможному экстренному возвращению на Землю. В состав экипажа входят два астронавта США, французский астронавт и российский космонавт. Тогда речь шла не об эвакуации, а о мерах предосторожности на случай ухудшения ситуации.

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Антон Голыбин
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