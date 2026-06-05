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Регион
5 июня, 19:48

На Украине зафиксированы серьёзные повреждения ТЭС

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IrynaL

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / IrynaL

Одна из теплоэлектростанций, входящих в структуру украинского энергохолдинга «ДТЭК», получила значительные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

«Станция подверглась существенным разрушениям», — говорится в заявлении. Расположение ТЭС не уточняется.

ЗАЭС оказалась полностью обесточена, задействованы дизель-генераторы
ЗАЭС оказалась полностью обесточена, задействованы дизель-генераторы

Ранее Международное агентство по атомной энергии сообщило о «серьёзной атаке» на Запорожскую тепловую электростанцию под Энергодаром. Массированный удар был нанесён по ТЭС, которая обеспечивает станцию электроэнергией через свое распределительное устройство. Персонал станции в настоящее время находится в укрытии. МАГАТЭ выразило «серьёзную обеспокоенность» произошедшим.

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Тимур Хингеев
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