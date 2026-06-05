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5 июня, 19:51

Жители части города Сумы остались без электроснабжения

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / MotionPixxle Studio

Часть жителей города Сумы на севере Украины осталась без электричества. Об этом сообщило местное издание «Общественное».

Подробности о причинах отключения не приводятся. Также не уточняется, какие районы города остались без света.

В Сумской области в это время действовал режим воздушной тревоги. Данных о сроках восстановления электроснабжения нет.

По данным компании «Горводоканал», на севере Украины в городе Сумы также зафиксированы перебои в водоснабжении.

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Кроме того, одна из теплоэлектростанций, входящих в структуру украинского энергохолдинга «ДТЭК», получила значительные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании. Расположение ТЭС не уточняется.

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Антон Голыбин
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