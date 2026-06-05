Жители части города Сумы остались без электроснабжения
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Часть жителей города Сумы на севере Украины осталась без электричества. Об этом сообщило местное издание «Общественное».
Подробности о причинах отключения не приводятся. Также не уточняется, какие районы города остались без света.
В Сумской области в это время действовал режим воздушной тревоги. Данных о сроках восстановления электроснабжения нет.
По данным компании «Горводоканал», на севере Украины в городе Сумы также зафиксированы перебои в водоснабжении.
Кроме того, одна из теплоэлектростанций, входящих в структуру украинского энергохолдинга «ДТЭК», получила значительные повреждения. Об этом сообщает пресс-служба компании. Расположение ТЭС не уточняется.
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