Бывший хоккеист ЦСКА Седов получил двухлетнюю дисквалификацию за допинг

Бывший хоккеист московского ЦСКА Никита Седов сообщил о двухлетней дисквалификации за нарушение антидопинговых правил. Об этом спортсмен написал на своих соцсетях.

По словам Седова, разбирательство по его делу завершилось после длительного процесса. Ранее «Спорт-Экспресс» сообщал, что в организме хоккеиста обнаружили мельдоний. В августе ЦСКА расторг с ним контракт.

«Сегодня завершился длительный и непростой процесс, связанный с моим делом. Всё это время я практически не давал комментариев и не публиковал никаких обновлений, потому что был полностью сосредоточен на том, чтобы собрать все возможные доказательства, пройти необходимые проверки и сделать всё от меня зависящее для установления истины», — написал Седов.

Спортсмен заявил, что хотел доказать отсутствие умысла. По его словам, суд установил, что запрещённое вещество попало в организм непреднамеренно, однако точный источник установить не удалось. Он отметил, что сам факт наличия вещества в организме влечёт санкцию по действующим правилам. Поэтому, несмотря на установленное отсутствие умысла, ему назначили двухлетнюю дисквалификацию.

Хоккеисту 25 лет. Он выступал за ЦСКА с 2024 года. В последнем сезоне КХЛ Седов набрал 17 очков, забросив одну шайбу и сделав 16 результативных передач в 57 матчах.

Ранее Международное агентство допинг-тестирования дисквалифицировало российского гимнаста Даниила Кузьмина на три года за нарушение антидопинговых правил. В пробе спортсмена, взятой в феврале, обнаружили анаболический стероид болденон. Срок отстранения истечёт в марте 2029 года. Кузьмину 26 лет, он специализируется на спортивной акробатике, выигрывал юниорский чемпионат мира и становился призёром национальных первенств и этапов Кубка мира. В феврале он получил нейтральный статус для участия в международных турнирах.