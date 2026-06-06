В Пентагоне исключили поспешный и необдуманный вывод войск США из Германии

Советник главы Пентагона Эрик Гересси в интервью немецким изданиям Süddeutsche Zeitung и Handelsblatt исключил поспешный и необдуманный вывод американских войск из Германии. Однако он заявил, что Европа должна взять на себя больше ответственности за обороноспособность.

«Ничего не будет сделано поспешно, ничто не будет воспринято легкомысленно», — заявил Гересси.

Он также сообщил, что руководство США сейчас тщательно изучает все варианты и сценарии вывода войск, а также их возможные последствия. Решения, по его словам, принимаются министром обороны по согласованию с командующим Европейским командованием США, но окончательное слово остаётся за президентом Дональдом Трампом.

Несмотря на предстоящую передислокацию, США остаются привержены НАТО и служат для Европы «решающей, стратегической опорой». В то же время Гересси напомнил слова военного министра Пита Хегсета о том, что времена, когда Европа полагалась в вопросах безопасности на США, уходят в прошлое.

«Европа — богатый и сильный регион. Наши союзники должны взять на себя большую ответственность за свою оборону», — указал американский советник.

Ранее агентство Politico со ссылкой на источники сообщило, что Пентагон, как ожидается, отменил запланированную поставку крылатых ракет Tomahawk в Германию из-за опасений реакции России: в Вашингтоне посчитали, что Москва может воспринять это как эскалацию. Источники также связали возможное решение с сокращением американского арсенала на фоне конфликта с Ираном. В Берлине, в свою очередь, выразили обеспокоенность сокращением военного присутствия США в Европе, так как европейским странам придётся быстрее закрывать пробелы в обороне.