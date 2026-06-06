В Чёрном море при атаке турецкого судна погиб человек, четверо пострадали

В Чёрном море в результате атаки на турецкое гражданское судно погиб один человек, ещё четверо получили ранения. По данным телеканала NTV, который приводит их со ссылкой на Министерство внутренних дел Турции, обстоятельства инцидента выясняются.

Судно Duru 67 подверглось атаке в международных водах. Получив серьёзные повреждения, оно затонуло. Экипаж из пяти рыбаков был эвакуирован другим турецким судном Burak Kaya, находившимся в том же районе. Один из пострадавших, получивший тяжёлые ранения, скончался при эвакуации.

Около 19:20 по местному времени к судну Burak Kaya в 115 морских милях к северу от турецкого порта Инеболу подошёл катер береговой охраны Турции.

«Тело погибшего рыбака и раненые были переданы подразделению береговой охраны. Катер отправился в порт Инеболу», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в МИД России заявили, что Киев совершает «бандитские налёты» на суда в Чёрном море с помощью безэкипажных катеров и беспилотников, после чего пытается возложить вину на Россию. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ведут к ухудшению условий гражданского судоходства и росту рисков, а устранение этих угроз остаётся ключевым элементом урегулирования украинского кризиса. Особое внимание обратили на атаки 28 мая на гражданские танкеры у побережья Турции и пролива Босфор, назвав их «форменным разбоем», за которым должны последовать наказание организаторов и исполнителей.