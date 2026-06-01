ПМЭФ-2026
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
1 июня, 11:16

МИД РФ: Украинские боевики открыто орудуют в Ливии и атакуют суда России

Обложка © X / OSINTtechnical

Обложка © X / OSINTtechnical

В Ливии украинские боевики открыто нападают на российские суда, при этом в данной стране даже ведётся подготовка операторов БПЛА и готовятся войска спецназначения инструкторами из Киева. Об этом рассказал директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин, вспомнив об атаке катеров-камикадзе на «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

«Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда»,отметил он в беседе с ТАСС.

Атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды
Атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды

Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажным катером, запущенным с территории Ливии. Судно осталось дрейфовать в Средиземном море: из-за семиметровых волн лопнул буксирный трос. СК завёл дело о международном терроризме после атаки на «Арктик Метагаз». В ООН увидели нарушение международного права при ударе по судну.

Все самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ливия
  • МИД РФ
  • Украина
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar