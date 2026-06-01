МИД РФ: Украинские боевики открыто орудуют в Ливии и атакуют суда России
Обложка © X / OSINTtechnical
В Ливии украинские боевики открыто нападают на российские суда, при этом в данной стране даже ведётся подготовка операторов БПЛА и готовятся войска спецназначения инструкторами из Киева. Об этом рассказал директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин, вспомнив об атаке катеров-камикадзе на «Арктик Метагаз» в Средиземном море.
«Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», — отметил он в беседе с ТАСС.
Ранее российский газовоз «Арктик Метагаз» был атакован в Средиземном море безэкипажным катером, запущенным с территории Ливии. Судно осталось дрейфовать в Средиземном море: из-за семиметровых волн лопнул буксирный трос. СК завёл дело о международном терроризме после атаки на «Арктик Метагаз». В ООН увидели нарушение международного права при ударе по судну.
