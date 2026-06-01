МИД РФ: Украинские боевики открыто орудуют в Ливии и атакуют суда России

В Ливии украинские боевики открыто нападают на российские суда, при этом в данной стране даже ведётся подготовка операторов БПЛА и готовятся войска спецназначения инструкторами из Киева. Об этом рассказал директор департамента государств Африки (южнее Сахары) МИД России Анатолий Башкин, вспомнив об атаке катеров-камикадзе на «Арктик Метагаз» в Средиземном море.

«Сейчас, по-моему, это уже открытая информация, что в Триполи есть украинские боевики, которые атаковали в том числе и наши суда», — отметил он в беседе с ТАСС.