Атакованный ВСУ газовоз «Арктик Метагаз» отбуксировали в международные воды

Российский газовоз «Арктик Метагаз», получивший повреждения в Средиземном море в результате атаки украинских катеров, был отбуксирован в международные воды. По состоянию на воскресенье, 12 апреля, судно находится в 80 милях от берегов Ливии, о чём проинформировал официальный представитель ливийского комитета по кризисным ситуациям Магди аль-Шариф.

«Танкер был отбуксирован судном, принадлежащим Национальной нефтяной корпорации... Буксировка продолжается под наблюдением ливийских военно-морских судов», — заявил представитель комитета, отметив, что утечек нет, а танкер не представляет никакой угрозы для ливийского побережья.

Согласно его заявлению, комитет под председательством Шуайба Юсефа ас-Сабера провел встречу с послом России и представителями судовладельца. Целью переговоров стало обсуждение мер по защите ливийских территориальных вод и побережья от потенциальных угроз.

Напомним, 3 апреля в нейтральных водах недалеко от Мальты Украина атаковала газовоз «Арктик Метагаз», перевозивший около 100 тысяч кубометров сжиженного природного газа. На судне произошёл взрыв и начался пожар, оно потеряло ход, однако всем 30 членам экипажа удалось эвакуироваться. В ООН спустя продолжительное время допустили, что атака могла нарушать международное право.

Ранее стало известно, что «Арктик Метагаз» дрейфует в Средиземном море без управления: из-за шторма с волнами более семи метров оборвался буксирный трос. Как сообщил представитель комитета по ЧС Ливии Халед Гулам, никто не может спрогнозировать дальнейшую судьбу судна. Ливия призвала средиземноморские государства принять меры, сама страна уже сделала все возможное для предотвращения угрозы.