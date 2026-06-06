ЦИК Армении отклонил требование снять партию Карапетяна с выборов

Глава комиссии Ваагн Овакимян огласил решение, согласно которому у ЦИК нет оснований инициировать судебную процедуру по аннулированию регистрации списка кандидатов блока «Сильная Армения». В связи с этим заявление Саркисяна, поданное 5 июня, было отклонено. Председатель комиссии отметил, что решение может быть обжаловано в течение трёх дней.

Тем временем, премьер Армении Никол Пашинян на предвыборном митинге в центре Еревана потребовал от правоохранительных органов в течение нескольких часов отправлять в тюрьму всех участников схем по подкупу избирателей и фальсификации голосования. Премьер-министр вновь обвинил своих политических оппонентов в связях с иностранными государствами. Он также заявил о существовании схем подкупа избирателей и призвал выявлять не только их участников, но и тех, кто координирует такие действия.