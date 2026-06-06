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5 июня, 22:01

Четырёхлетняя девочка погибла под колёсами автомобиля в Твери

Обложка © МАКС / Управление Госавтоинспекции Тверской области

Обложка © МАКС / Управление Госавтоинспекции Тверской области

Четырёхлетняя девочка погибла в результате ДТП в Твери. Авария произошла на улице 1-я Суворова, сообщили в региональном управлении ГАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндай Элантра» 1983 года рождения сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Трагедия произошла днём 5 июня возле дома №15 по улице 1-я Суворова. После наезда ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работали сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

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Антон Голыбин
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