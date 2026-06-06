Киев упустил возможность урегулировать конфликт на прежних условиях и может столкнуться с новыми территориальными потерями. Об этом пишет китайский портал Sohu.

Автор материала считает, что позиция главаря киевского режима Владимира Зеленского только ухудшает положение Украины. По версии издания, каждый отказ от предложений российской стороны повышает цену будущих договорённостей.

«Киеву необходимо признать, что каждый отказ имеет свою цену, причём очень высокую. Украина могла бы согласиться на предложенные условия, чтобы сохранить государство, армию и возможности для будущего восстановления», — отмечает издание.

В Sohu сравнили действия Киева с поведением инвестора, который не хочет фиксировать убытки. По мнению автора, Украина сначала потеряла часть влияния, затем ресурсы, а теперь рассчитывает на изменение ситуации.

Китайское издание также заявило, что условия Москвы со временем могут становиться жёстче. В материале говорится, что при дальнейшем отказе от переговоров Киев рискует перейти от обсуждения прекращения огня к более тяжёлому сценарию.

Автор Sohu связал возможное ухудшение положения Украины с дальнейшим продвижением российских войск. Он допустил, что в случае нового изменения линии фронта переговорная повестка для Киева станет намного уже.

Ранее лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал ответ президента России Владимира Путина на открытое письмо Зеленского. По словам депутата, российский лидер на ПМЭФ дал понять, что пока не видит смысла в личной встрече. Слуцкий заявил, что Путин расставил приоритеты урегулирования, включая освобождение Донбасса и денацификацию Украины. Он также отметил, что Россия не отказывается от переговоров, но не допустит террора против мирных граждан. При этом письмо экс-комика депутат назвал попыткой добиться поддержки европейских столиц.