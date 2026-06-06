«Бах!» и нет глаза: Life.ru узнал, почему в 30-градусную жару пробка от шампанского опаснее пули

Летняя жара влияет не только на вкус напитков, но и на безопасность их открытия. Нагретое шампанское может резко выбросить пробку, а газировка — выплеснуться фонтаном пены. Об этом Life.ru рассказал старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА Николай Зенченко.

Многие замечали: охлаждённая бутылка открывается с мягким хлопком, нагретая на солнце — резко, с пеной и сильным выбросом газа. В случае шампанского пробка действительно может вылететь с большой скоростью и травмировать человека, особенно если горлышко направлено в лицо. Николай Зенченко Старший преподаватель кафедры физики и технической механики РТУ МИРЭА

В любой газировке и в шампанском углекислый газ растворён в жидкости под давлением. Пока бутылка закрыта, внутри существует равновесие: часть углекислого газа растворена в напитке, часть находится в пространстве над жидкостью. Когда бутылку открывают, давление резко падает. Растворённый газ начинает выходить наружу, образуются пузырьки, жидкость пенится, а в бутылке с пробкой давление может вытолкнуть пробку с заметной силой.

Согласно эксперту, при нагреве происходит сразу несколько процессов, которые делают открытие более резким. Первый из них — рост давления газа в закрытом объёме. Газовая подушка над жидкостью нагревается, и при почти постоянном объёме её давление увеличивается. Это описывается законом Гей-Люссака: чем выше абсолютная температура газа, тем выше его давление при неизменном объёме. Сам по себе нагрев с 5 до 30 градусов Цельсия даёт заметный рост давления.

Второй и более важный процесс — снижение растворимости углекислого газа в тёплой жидкости. Холодный напиток удерживает углекислый газ лучше, поэтому открывается спокойнее и пенится меньше. В тёплом напитке углекислый газ растворяется хуже, равновесие смещается в сторону газовой фазы, и при открытии он гораздо активнее выходит наружу. Поэтому тёплая газировка сильнее пенится, а тёплое шампанское может открыть пробку резким хлопком.

Третий фактор — наличие пузырьков. Если бутылку трясли, ударяли или долго везли по неровной дороге, в жидкости появляется множество микропузырьков. После открытия давление падает, и эти пузырьки быстро растут, увлекая за собой жидкость. Именно поэтому встряхнутая бутылка может превратиться в фонтан даже при не очень высокой температуре.

В сумме эти эффекты делают тёплую бутылку более непредсказуемой. В шампанском опасность связана прежде всего с пробкой, которая удерживается внутренним давлением. В лимонаде чаще опасен резкий выброс пены и жидкости, особенно если крышку сорвать резко.

«Как избежать травм и неприятностей? Главное правило — не открывайте шампанское и сильно газированные напитки тёплыми, если их можно предварительно охладить. Шампанское обычно подают охлаждённым, примерно до 6–8 градусов. Лимонад и пиво тоже безопаснее и приятнее открывать охлаждёнными», — подчёркивает собеседник Life.ru.

Если приходится открывать тёплую бутылку, действуйте осторожно. Направляйте горлышко в безопасную сторону — не на людей, не на лицо, не на окна и не на хрупкие предметы. У шампанского постоянно контролируйте пробку: придерживайте её рукой, а после снятия проволочной уздечки не позволяйте пробке свободно вылететь, удерживая её.

Для шампанского лучше использовать технику тихого открытия: крепко удерживайте пробку и медленно поворачивайте бутылку, а не пробку. Газ должен выходить постепенно, с лёгким шипением. Для лимонада и пива крышку лучше приоткрывать медленно. Если напиток начинает активно пениться, остановитесь, дайте пене осесть и осторожно продолжайте открывать.

«Старайтесь не трясти бутылку перед открытием. Тряска создаёт множество пузырьков по всему объёму напитка, и при резком падении давления они начинают быстро расти, выталкивая жидкость наружу. Если бутылку всё же встряхнули, дайте ей постоять в покое. Лучше охладить её и подождать, пока пузырьки исчезнут, а давление и растворённый газ снова придут к равновесию», — подытожил физик.

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