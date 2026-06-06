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Регион
5 июня, 22:45

Захарова: РФ видит попытки Еревана «пойти на преступление против демократии»

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Мария Захарова. Обложка © Life.ru

Москва видит попытки властей Армении принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в комментарии на вопрос СМИ о предвыборной ситуации в республике.

По словам дипломата, российская сторона также допускает, что похожие меры могут затронуть партию «Процветающая Армения». Захарова связала это с борьбой против демократических процедур.

«Поступает информация, что вместо предвыборной борьбы по законам и правилам идёт борьба с демократическими процедурами. Видим попытки армянских властей пойти на преступление против демократии — принять решение о снятии с выборов крупнейшего оппозиционного движения «Сильная Армения», а также, возможно, партии «Процветающая Армения»», — отметила дипломат.

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Ранее МИД России призвал власти Армении соблюдать демократические принципы не на словах, а на деле. Захарова заявляла, что попытки снять оппозицию с выборов могут поставить под сомнение легитимность всего избирательного процесса. Она подчеркнула, что Ереван регулярно говорит о приверженности демократии, поэтому Москва ожидает выполнения этих принципов на практике.

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Антон Голыбин
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