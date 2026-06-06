Выступая на ПМЭФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала не соответствующими действительности сведения о намерении главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова покинуть свой пост.

«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает своё дело так, что даже враги обзавидовались», — сказала дипломат 360.ru, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.

Как подчеркнула Захарова, информацию о скорой отставке российского министра иностранных дел распространяют недоброжелатели, и она не имеет ничего общего с действительностью.

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила редкое чувство юмора, присущее российскому лидеру Владимиру Путину и Сергею Лаврову. По её словам, именно эту черту она всегда особенно ценила в общении с российским руководством. Кнайсль назвала юмор Путина и Лаврова глубоким и интеллигентным, подчеркнув, что это проявление ума. Она с сожалением заметила, что во многих странах такое чувство юмора сейчас попросту исчезает.