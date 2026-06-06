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5 июня, 22:41

Захарова опровергла слухи об отставке Лаврова

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Выступая на ПМЭФ, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала не соответствующими действительности сведения о намерении главы внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова покинуть свой пост.

«Великий дипломат и руководитель, работает на благо своей страны. И делает своё дело так, что даже враги обзавидовались», — сказала дипломат 360.ru, отвечая на просьбу прокомментировать соответствующие слухи.

Как подчеркнула Захарова, информацию о скорой отставке российского министра иностранных дел распространяют недоброжелатели, и она не имеет ничего общего с действительностью.

Стивен Сигал сообщил, что многому научился у Путина и Лаврова
Стивен Сигал сообщил, что многому научился у Путина и Лаврова

Ранее экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль отметила редкое чувство юмора, присущее российскому лидеру Владимиру Путину и Сергею Лаврову. По её словам, именно эту черту она всегда особенно ценила в общении с российским руководством. Кнайсль назвала юмор Путина и Лаврова глубоким и интеллигентным, подчеркнув, что это проявление ума. Она с сожалением заметила, что во многих странах такое чувство юмора сейчас попросту исчезает.

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Алена Пенчугина
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