Галузин заявил, что Армения остаётся стратегическим партнёром России

Армения остаётся союзником и стратегическим партнёром России, но у Москвы есть вопросы к Еревану из-за сближения с Евросоюзом. Об этом заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин в кулуарах ПМЭФ, пишет газета «Известия».

По словам дипломата, речь идёт о законодательном закреплении курса Армении на вступление в ЕС и начале этого процесса. Он отметил, что российская сторона уже обозначила Еревану свою позицию по этому вопросу.

«Во-первых, Армения остаётся нашим союзником и стратегическим партнёром. Другое дело, что даже к такому союзнику, стратегическому партнёру Армении у нас есть абсолютно законные вопросы. Связаны они с тем, что налицо сближение Армении с ЕС, законодательное закрепление Арменией курса на вступление в Евросоюз и начало этого процесса», — заявил замглавы МИД РФ.

Галузин подчеркнул, что Евросоюз и Евразийский экономический союз несовместимы друг с другом. По его словам, Москва уже прямо сказала об этом армянской стороне. Замглавы МИД также уточнил, что ЕС сейчас проводит враждебную политику в отношении России. Он добавил, что Евросоюз совместно со странами НАТО ставит целью нанести России стратегическое поражение.

Ранее Галузин призвал власти Армении не игнорировать уроки украинского кризиса. По его словам, выбор Еревана между разными союзами может повлиять на систему региональной безопасности. Дипломат напомнил, что украинский кризис начался с попытки ускоренного переориентирования страны на европейское направление. Москва, как отмечалось, предупреждает о рисках разрушения связей и дестабилизации при подобных шагах.