Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин на полях ПМЭФ обратил внимание армянского руководства на опасность политических манёвров. Дипломат призвал не игнорировать уроки украинского кризиса.

По словам Галузина, выбор Еревана между разными союзами может повлиять на сложившуюся архитектуру региональной безопасности.

«И в этом контексте нельзя игнорировать уроки событий на Украине, на которые недавно обращал внимание [президент России] Владимир Путин», — подчеркнул замглавы МИД в беседе с «Лентой.ру».

Он напомнил, что украинский кризис начался с попытки ускоренного «переориентирования» страны на европейское направление. Москва последовательно предупреждает, что подобные шаги чреваты разрушением связей и дестабилизацией.

А пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя европейский вектор внешней политики Еревана, заявил, что участие в Евразийском экономическом союзе даёт Армении больше преимуществ, чем гипотетические дивиденды от сближения с Брюсселем. Он подчеркнул, что как член ЕАЭС, республика зарабатывает существенно больше здесь и сейчас, чем как потенциальный кандидат в Евросоюз.