Магнитная буря на Земле усилилась до уровня G2

Магнитная буря, вызванная облаком плазмы после мощной солнечной вспышки, усилилась до уровня G2. Об этом сообщили в Институте прикладной геофизики, пишет ТАСС.

По данным специалистов, сейчас геомагнитная обстановка соответствует умеренному уровню возмущённости магнитного поля Земли. Такой показатель находится на второй ступени пятибалльной шкалы космической погоды.

«В настоящее время, согласно мониторингу космической погоды, степень возмущённости магнитного поля Земли находится на уровне G2», — сообщили в Институте прикладной геофизики.

Причиной ухудшения геомагнитной обстановки стало облако плазмы, достигшее Земли после вспышки класса Х на Солнце. Кроме того, 3 июня специалисты зафиксировали ещё две мощные вспышки класса М, которые также сопровождались выбросами плазмы в сторону нашей планеты.

Ранее специалисты предупреждали о приближении сильного магнитного шторма. Врач-невролог Рустем Гайфутдинов отмечал, что сложнее всего такие периоды могут переносить метеозависимые люди и пациенты с хроническими заболеваниями. По его словам, дополнительную нагрузку испытывают системы организма, связанные с регуляцией биоритмов и работы сердечно-сосудистой системы. Медик рекомендовал в дни магнитных бурь снизить нагрузку, соблюдать режим отдыха и внимательнее следить за самочувствием.