Ким Чен Ын посетил испытания эсминца «Кан Гон»

Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил новый эсминец «Кан Гон» и проконтролировал ходовые испытания корабля. Проверка прошла в Северной Корее, о её результатах сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).









«Уважаемый товарищ Ким Чен Ын 4 июня посетил эсминец ВМС КНА «Кан Гон», приступивший к процессу испытания для оценки способности к оперативному выполнению, и наблюдал за ходовыми испытаниями корабля», — говорится в сообщении агентства.

По данным ЦТАК, северокорейский лидер прибыл на борт вместе с группой высокопоставленных чиновников. На опубликованных фотографиях также присутствует дочь главы государства Ким Чжу Э. Во время визита Ким Чен Ын ознакомился с работой центра управления корабля, осмотрел помещения дежурных расчётов и изучил программу испытаний.

Лидер КНДР положительно оценил действия экипажа и отметил соответствие манёвренности корабля установленным требованиям. Кроме того, он поручил специалистам ускорить завершение работ и подготовить эсминец к передаче военно-морским силам страны.

В ЦТАК уточнили, что в испытаниях участвует новейший эсминец ВМС Корейской народной армии «Кан Гон». Сейчас корабль проходит проверку характеристик, необходимых для выполнения боевых задач.

Ранее Главное управление ракетостроения КНДР и Академия национальной обороны провели серию испытаний новых образцов вооружений. В ходе проверок специалисты протестировали многоцелевую систему запуска лёгких ракет, тактические крылатые ракеты залпового огня и модернизированные реактивные снаряды увеличенной дальности. Особое внимание уделили крылатой ракете с элементами искусственного интеллекта. По данным ЦТАК, она получила систему самонаведения и топографического сопоставления местности, а дальность её применения достигает 100 километров.