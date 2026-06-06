Пол Маккартни побил свой собственный рекорд по числу альбомов в топе чартов

Музыкант Пол Маккартни вновь занял первую строчку британского музыкального чарта, выпустив альбом The Boys of Dungeon Lane. Релиз принёс музыканту новый рекорд: теперь в его активе 24 пластинки, поднимавшиеся на вершину рейтинга. Об этом сообщает Official Charts.

Маккартни удерживает статус самого успешного исполнителя в истории британских чартов. Его достижения распределяются между разными этапами карьеры: 15 альбомов №1 были записаны с The Beatles, ещё два — в составе Wings, шесть пришлись на сольные проекты, а один создан совместно с Линдой Маккартни.

Новый альбом стал 20-й сольной работой артиста и одновременно возглавил сразу несколько рейтингов. Помимо основного чарта, он лидирует в списке виниловых релизов, а также оказался самым продаваемым в независимых музыкальных магазинах Великобритании за последнюю неделю.

В Official Charts Company подчеркнули, что успех Маккартни сохраняется на протяжении десятилетий и охватывает несколько поколений слушателей, а его текущий результат связан с устойчивым интересом к его творчеству.

«Знаете что? Наш альбом — номер 1! Выше уже не подняться. И мы очень довольны. Моя команда и вся команда людей, которые работали над этим проектом, проделали фантастическую работу, так что спасибо им всем. И спасибо всем, кто его купил! И спасибо мне!» — сказал музыкант.

А ранее Пол Маккартни выпустил новый сольный альбом The Boys of Dungeon Lane, навеянный тёплыми детскими воспоминаниями о родном Ливерпуле. Пластинка поступила в продажу 29 мая. Название диска отсылает к небольшой улочке в ливерпульском пригороде Спик, которая упирается прямо в аэропорт имени Джона Леннона.