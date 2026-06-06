Трамп заявил, что они с Вэнсом хотят мира и завершения конфликта на Украине

Ранее NYT со ссылкой на источники сообщила о расколе в Белом доме: Дональд Трамп сомневается, что вице-президент Джей Ди Вэнс подходит на роль его преемника. Издание утверждает, что президент регулярно сравнивает Вэнса с госсекретарём Марко Рубио и не поддерживает ни одного из них, а на вопрос, есть ли у Вэнса всё необходимое, часто сам отвечает, что не очень уверен. Американский лидер также недоволен количеством отпусков, которые берёт вице-президент, и помнит случай, когда Вэнс уронил трофей на лужайке Белого дома. При этом союзники Трампа и Вэнса всё же считают вице-президента лучшей кандидатурой, но отмечают, что для выдвижения в 2028 году ему необходимо сохранить хорошие отношения с Трампом.