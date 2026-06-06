Под Уссурийском маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие

В районе Уссурийска пассажирский микроавтобус, выполнявший рейс Камень-Рыболов — Владивосток, оказался за пределами проезжей части и съехал в кювет. В результате ДТП травмы получили два человека, включая несовершеннолетнюю пассажирку. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Маршрутка съехала в кювет. Видео © Telegram / DTP_USSK ( Уссурийск ДТП )

«Установлено, что вечером 05 июня 2026 года водитель транспортного средства «ГАЗ Gazelle NEXT», двигавшийся по маршруту №514 (Камень‑Рыболов — Владивосток) со стороны г. Хабаровска в направлении г. Уссурийска, не обеспечивал постоянного контроля за движением транспортного средства при возникновении опасности для движения и не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки, в результате чего совершил съезд с проезжей части вправо в кювет», — говорится в сообщении.

В результате происшествия пострадали два пассажира, включая 17-летнюю девушку. У обоих диагностированы ушибы, после осмотра медиками назначено амбулаторное лечение, госпитализация не потребовалась. Установлено, что водитель ранее привлекался к административной ответственности. Признаков опьянения не выявлено.

Ранее в результате ДТП в Твери погибла четырёхлетняя девочка. По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндай Элантра» 1983 года рождения сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе возле жилого дома. После наезда ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью.