Без еды, без школы, без кровати: Бразильский отец заточил собственных детей в аду

В бразильском штате Гояс полиция задержала 28-летнего мужчину по подозрению в жестоком обращении с четырьмя собственными детьми. Поводом для начала расследования стал звонок 10-летнего мальчика бабушке, сделанный ночью и повторённый утром. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.

Мужчина арестован за жестокое обращение с детьми. Видео © Facebook (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / Polícia Civil de Goiás

Сотрудники полиции муниципалитета Лузиания вместе с органами опеки прибыли в жилое помещение после звонков. Внутри они обнаружили четырёх детей 10, 8, 6 и 4 лет, оставленных без присмотра в закрытой комнате. Помещение оказалось плохо проветриваемым и с минимальным освещением.

По данным следствия, дети находились под постоянным контролем со стороны отца, который ограничивал их передвижение и убеждал, что за пределами комнаты за ними якобы наблюдают посторонние. При этом наблюдение он вёл удалённо, используя установленную в помещении камеру.

Проверка условий жизни показала, что у детей не было нормального доступа к еде и базовым бытовым удобствам: отсутствовал холодильник, спальные места были в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, несовершеннолетние не были зачислены в школу. Операция завершилась задержанием 28-летнего мужчины, который вернулся в дом во время проведения мероприятий. Дети были изъяты из опасной среды и переданы матери и бабушке.

Ранее в Санкт-Петербурге был арестован мужчина, который платил детям деньги за обнажённые танцы и интимные видеозаписи. Жертвой подозреваемого стала 12-летняя девочка из Перми. Злоумышленник переписывался с ребёнком, принуждая её снимать фото и видео непристойного содержания. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера. Сам мужчина признался, что переводил детям по 500 рублей за каждое присланное видео.