Собака ей была дороже: Женщина забрала девочку-инвалида из детдома, чтобы превратить её жизнь в ад

Во Владимирской области из приёмной семьи изъяли семилетнюю девочку-инвалида. Ребёнка жестоко избивали и оскорбляли — это стало известно благодаря кадрам, разлетевшимся по Сети.

Женщина сначала взяла маленькую Лену (имя изменено) из детдома, поскольку у самой не было детей. Однако после рождения родного малыша отношение кардинально изменилось. Девочка стала обузой, которую в семье откровенно ненавидели.

Фрагменты переписки горе-матери опубликовал адвокат, поднявший эту тему. В сообщениях она признавалась: «Я Лену видеть не могу, мне противно даже на фотки смотреть». При этом женщина писала, что переживает за собаку дочери, а здоровье самой Лены её совершенно не волнует.

Юрист призвал органы опеки и прокуратуру обратить пристальное внимание на эту ситуацию. Реакция надзорного ведомства последовала незамедлительно.

Александровская городская прокуратура организовала проверку по публикациям СМИ. Ребёнка уже изъяли из семьи и поместили в районную больницу — сейчас его здоровью ничто не угрожает.

В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка всем изложенным обстоятельствам. При наличии оснований примут исчерпывающие меры. Ситуация находится на личном контроле прокуратуры.