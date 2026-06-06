В пяти аэропортах России введены ограничения на полёты

Временные ограничения на приём и выпуск самолётов введены в аэропортах Пскова, Ярославля (Туношна), Санкт-Петербурга (Пулково) и Сочи. Нижний Новгород (Чкалов) продолжает работу, но принимает и отправляет рейсы только по согласованию с соответствующими органами. Об этом сообщает Росавиация в Telegram.

Ограничения введены в ночь на 6 июня. Пассажирам, которые должны вылетать из закрытых аэропортов, рекомендуют уточнять статус рейсов в авиакомпаниях или справочных службах. Информация о сроках действия ограничений пока не раскрывается.

Ранее опасное сближение пассажирского лайнера и небольшого самолёта произошло при заходе на посадку в аэропорту Форт-Лодердейл — Голливуд в американском штате Флорида. Федеральное управление гражданской авиации (FAA) США начало проверку обстоятельств инцидента. Ситуация возникла вечером 2 июня. Экипаж рейса JetBlue 1256, выполнявшего посадку в Форт-Лодердейле, сообщил диспетчерам о лёгком воздушном судне, которое находилось поблизости и выполняло манёвры рядом с траекторией снижения лайнера. На опубликованной сервисом LiveATC.net записи переговоров слышно, как пилот JetBlue предупреждает, что второй самолёт разворачивается в сторону его борта.