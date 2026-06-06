Астроном назвал самое ожидаемое небесное явление июня

Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, рассказал РИА «Новости» научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени Циолковского Александр Алексеев.

«Самым ожидаемым и заметным явлением июня станет сближение Венеры и Юпитера, хорошо видное на вечернем небе. Постепенно отдаляясь от Солнца, Венера окажется 9 июня на расстоянии 1,5 градуса от Юпитера. Оба светила будут хорошо видны на западном небосклоне через некоторое время после захода Солнца», — сказал учёный.

Пятнадцатого июня к этим двум планетам приблизится Меркурий, который будет находиться в восточной элонгации — максимальном отклонении от Солнца. А 17 июня картину дополнит Луна, которая расположится между Венерой и Юпитером.

«Все эти объекты, кроме Меркурия, хорошо видны на вечернем небе невооружённым глазом. А если есть любительский телескоп или бинокль, то картину можно будет рассмотреть в подробностях», — подчеркнул Алексеев.

Ранее учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН показали «небольшую» корональную дыру на Солнце практически идеальной геометрической формы — в виде прямоугольного треугольника, расположенную в самом центре диска. При этом звезда в целом находится в относительно спокойном состоянии.