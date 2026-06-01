«Хоть теорему Пифагора проверяй»: Учёные показали «небольшую» дыру на Солнце идеальной геометрической формы

На Солнце образовалась «небольшая» корональная дыра практически идеальной геометрической формы. Как сообщили в пресс-службе Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, если не брать в расчёт объект в виде треугольника, звезда в целом находится в относительно спокойном состоянии. Хотя на неделе ожидаются слабые возмущения.

«Их источник — небольшая корональная дыра, образующая прямоугольный треугольник (хоть теорему Пифагора проверяй) — видна на поступающих изображениях в самом центре диска. Назвать Солнце полностью спокойным язык всё же не поворачивается», — говорится в сообщении. Этому мешает высокое фоновое излучение, которое сигнализирует: есть скрытая активность, которая греет корону Солнца.

Ранее российские космонавты Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев установили на борту МКС аппаратуру для изучения солнечных вспышек. Также наши соотечественники приняли участие в экспериментах «Биориск» и «Экран-М».