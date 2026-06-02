2 июня, 15:09

Ты Венера — я Юпитер: Россияне станут свидетелями редкого парада планет 9 июня

Астроном Жуйко: 9 июня Венера и Юпитер максимально сблизятся друг с другом

Обложка © GigaChat / Life.ru

Сразу несколько интересных астрономических явлений, которые легко разглядеть без специальной оптики, произойдут этим летом. Например, прямо сейчас можно наблюдать, как на небе сближаются Венера и Юпитер, рассказал младший научный сотрудник Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга Сергей Жуйко.

По его словам, минимальное расстояние между этими планетами ожидается примерно 9 июня. Такое выравнивание небесных тел в быту нередко называют парадом планет, хотя профессиональные астрономы этот термин не используют, а по сути это просто зрительное сближение объектов на звёздной сфере.

«А в конце июля на утреннем небе будет сближение планет Венеры и Сатурна, что тоже можно наблюдать невооружённым глазом», — отметил эксперт в интервью «Москве 24».

Кроме того, пик одного из самых красивых небесных шоу — метеорного дождя Персеиды — придётся на август. Явление возникает в тот момент, когда наша планета пересекает орбиту давно погибшей кометы. Наблюдать «падающие звёзды» лучше всего после полуночи 9, 10, 11 и 12 августа, заключил учёный.

Ранее Life.ru выяснил всю важную информацию про магнитные бури в июне 2026 года: прогноз геомагнитной активности по дням, даты самых сильных вспышек, уровень бурь и советы врачей для метеочувствительных людей.

