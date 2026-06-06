Призыв президента России Владимира Путина к главарю киевского режима Владимиру Зеленскому не бояться выборов вызвал резкую реакцию у главы евродипломатии Кайи Каллас. Такое мнение высказал кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала.

По словам Христофору, Каллас давно приходится объяснять позицию Евросоюза по вопросу легитимности Зеленского. Он считает, что слова российского лидера о необходимости идти на выборы нарушили привычную для западных политиков логику.

«Каллас уже долгое время трясёт от необходимости каждый раз оправдывать нелегитимность Зеленского, а тут Путин призвал Зеленского пойти на выборы. И всё — шаблон сломался, началась истерика», — сыронизировал он.

Журналист также заявил, что экс-комик не рассчитывал на такой эффект, когда писал письмо президенту России. По его мнению, Киев хотел использовать обращение на фоне важного события в РФ, однако выступление Путина изменило информационную повестку.

Ранее Владимир Путин на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума заявил о необходимости не бояться выборов. Он отметил, что политики должны действовать в рамках Конституции и открыто подтверждать свои полномочия через голосование. По словам президента России, удержание власти за пределами конституционных процедур называется узурпацией. Путин также обратил внимание на ситуацию на Украине, где, по его словам, ранее говорили о скорых выборах, но затем эта тема затихла.