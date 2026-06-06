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Регион
6 июня, 04:52

Число сбитых БПЛА ВСУ над Ленобластью достигло 86

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / aapsky

Расчёты противовоздушной обороны сбили 86 украинских беспилотников над Ленобластью. Об этом сообщил губернатор Александр Дрозденко.

«Над Ленинградской областью сбиты 86 БПЛА. Боевая работа продолжается», — пишет он в своём телеграм-канале.

Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ
Утром 6 июня Санкт-Петербург подвергается масштабной атаке БПЛА ВСУ

Ранее в Минобороны отчитались об уничтожении 376 беспилотников Вооружённых сил Украины за ночь. Согласно ведомству, дроны были сбиты над пятнадцатью российскими регионами. БПЛА также ликвидировали над территориями Московского региона, Республики Крым, Республики Абхазия и над акваториями Азовского и Чёрного морей.

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Тимур Хингеев
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