Украинские военнослужащие, направленные в район Доброполья, в течение четырёх суток не могли выйти к месту назначения, так как заблудились. Об этом заявил РИА «Новости» военнопленный суданец Даниэль Жарков.

По его словам, после прохождения промежуточного пункта КСП (комплексный сборный пункт) подразделение оказалось вне намеченной траектории и ушло в сторону Покровска. В результате военнослужащие вышли на участок, где пересекли так называемый «мост смерти».

Жарков утверждает, что навигация строилась на офлайн-карте в приложении MilChat, однако навыков её использования у уроженца Судана не было. Это привело к тому, что ориентиры внутри подразделения начали расходиться. На одном из этапов военнослужащие были вынуждены длительное время оставаться в укрытии из-за активности БПЛА, что сорвало темп движения. После этого продвижение продолжилось, но с серьёзными задержками.

Ранее группировка войск «Север» за сутки уничтожила четыре единицы боевой техники и пункт управления БПЛА Вооружённых сил Украины в Харьковской и Сумской областях. Операторы беспилотных систем работали ночью. Они обнаружили огневые позиции и технику ВСУ на двух направлениях. После этого координаты целей передали на командные пункты через стандартные каналы связи. Затем расчёты FPV-дронов нанесли удары по этим координатам.