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Регион
6 июня, 05:44

Песков счёл ошибкой нежелание США обсуждать с Россией ничего, кроме Украины

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

США ставят развитие экономических отношений с Россией в зависимость от урегулирования на Украине. Об этом рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в интервью Центральному телевидению Китая.

«По-прежнему ситуация де-факто такова, что американская сторона не желает обсуждать иные вопросы до тех пор, пока не произойдёт само урегулирование», — сказал он.

Москва же считает такой подход ошибочным. Россия и США могли бы реализовать много выгодных экономических проектов, но Штаты по-прежнему связывают торговлю с темой Украины. При этом представитель Кремля отметил, что Россия приветствует готовность Америки продолжать помогать в урегулировании конфликта.

Песков: Переговоры России и США идут своим чередом, их ход не осложнился
Песков: Переговоры России и США идут своим чередом, их ход не осложнился

Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что многоплановый диалог между Россией и США продолжается и развивается по разным каналам. Он сказал, что это не только общение с Джаредом Кушнером и Стивом Уиткоффом — на этой неделе они несколько раз говорили и постоянно держат связь. Контакты идут по нескольким направлениям, в том числе через российский внешнеполитический блок.

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Наталья Афонина
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