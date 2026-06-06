На дорогах Москвы заметили автомобиль с новым кодом региона

В Москве автомобилистам начали выдавать номерные знаки с новым кодом региона — 997. Один из первых таких номеров заметили на проспекте Андропова на юге столицы, недалеко от парка «Коломенское». Об этом сообщает «Газета.Ru».

Он установлен на старой Mazda 3. До этого московские номера пополнились серией 977 летом 2022 года. А всего с 1994 года, когда появились российские номера, в Москве были коды: 77, 99, 97, 177, 199, 197, 777, 799, 797 и 977.

Ранее сообщалось, что после покупки машины её можно ездить без регистрации десять дней. При этом у водителя должны быть при себе права, документы на покупку авто и полис ОСАГО. Как только срок пройдёт, ездить без номеров уже нельзя.