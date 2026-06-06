Внук писателя Бориса Заходера хочет торговать мясом под брендом «Винни Пух»
Обложка © Кадр из видео YouTube / «Союзмультфильм» / Винни-Пух 🐻Все серии подряд в HD — Золотая коллекция «Союзмультфильм»
Внук писателя Бориса Заходера, создавшего легендарного мультипликационного героя Винни Пуха, подал заявку на регистрацию одноимённого товарного бренда. Как выяснил SHOT, Фёдор Деревянский намерен использовать его для продажи продуктов питания — от мяса до чипсов и экзотических личинок муравьёв.
Заявку в Роспатент потомок писателя оформил 3 июня. По данным сервиса проверки контрагентов Rusprofile, в списке продукции — агар-агар, желатин, кисломолочка, икра, рыба, мясо, джемы, компоты, чипсы, супы, бульоны, сырники, масло, луковые кольца, кимчи, квашеная капуста, овощные салаты. Из необычного — сухие съедобные цветы, пыльца растений и личинки муравьёв.
В прошлом году Деревянский отсудил права на бренд у ООО «Городская организация Союза писателей». В 2004 году товарный знак зарегистрировал его отец и сын Бориса Заходера Андрей Деревянский. Спустя девять лет Фёдор продал права, но затем решил их вернуть. Как показала проверка, компания-владелец последние несколько лет товарный знак не использовала, что и стало основанием для возврата.
Ранее японская компания Sega зарегистрировала одноимённый товарный знак в России. В мае 2026 года Роспатент принял положительное решение. Теперь под этим брендом можно выпускать программное обеспечение, одежду, обувь и игрушки. Регистрация также разрешает рекламные, финансовые и образовательные услуги. О планах по фактическому возвращению Sega на российский рынок пока не сообщается.
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