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6 июня, 07:18

Лавров напомнил условие долгосрочного урегулирования конфликта на Украине

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Украинские власти должны восстановить права русскоговорящего населения страны, именно это условие является одним из ключевых в процессе завершения конфликта. Об этом напомнил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время своего видеообращения по случаю Дня русского языка.

«Решение этого вопроса (восстановление прав русских и русскоязычных на Украине — прим. Life.ru) – в числе необходимых условий долгосрочного урегулирования украинского конфликта», — подчеркнул дипломат.

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Ранее президент России Владимир Путин сообщил на пленарной сессии Петербургского международного экономического форума, что конфликт на Украине закончится после достижения целей, которые были поставлены перед страной. Путин подчеркнул, что Москва продолжает придерживаться этой позиции и связывает завершение боевых действий с выполнением поставленных задач.

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Татьяна Миссуми
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