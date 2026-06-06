Атака БПЛА привела к пожару на нефтебазе в Усть-Лабинске: жителей эвакуировали
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В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным оперативного штаба, пострадавших нет.
Из домов, расположенных рядом с объектом, на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В прилегающих зданиях повреждено остекление. К тушению пожара на нефтебазе привлекли 167 человек и 54 единицы техники, в том числе силы МЧС России.
Оперативные службы продолжают работать на месте. Обстановка находится под контролем профильных ведомств.
Ранее пожар произошёл на Ильском нефтеперерабатывающем заводе в Краснодарском крае. ЧП случилось из-за атаки украинских беспилотников.
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