Атака БПЛА привела к пожару на нефтебазе в Усть-Лабинске: жителей эвакуировали

В Усть-Лабинске на Кубани после атаки БПЛА произошло возгорание на территории нефтебазы. По предварительным данным оперативного штаба, пострадавших нет.

Из домов, расположенных рядом с объектом, на безопасное расстояние эвакуировали 60 человек. В прилегающих зданиях повреждено остекление. К тушению пожара на нефтебазе привлекли 167 человек и 54 единицы техники, в том числе силы МЧС России.