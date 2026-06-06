15-летнего россиянина позвали моделью в Китай и вынудили стать попрошайкой

Российский подросток уже несколько дней выживает и просит милостыню в аэропорту китайского города Гуанчжоу. Парень приехал на заработки, но его обмануло местное модельное агентство.

15-летний москвич остался без денег и копит на билет домой в аэропорту Гуанчжоу. Видео © SHOT

Как выяснил SHOT, 15-летний парень два месяца назад перебрался из Москвы в Гуанчжоу. Перед отъездом он заключил контракт с китайским модельным агентством. По прибытии сотрудники оформили над ним опекунство, предоставили жильё и работу. Однако спустя некоторое время с парнем, по его словам, необоснованно разорвали договор. При этом ему не выплатили почти 10 тысяч юаней (около 110 тысяч рублей).

Школьник пытался устроиться на подработку в Китае, чтобы накопить деньги на обратный билет, но ему везде отказывали из-за возраста. Юноша обратился в местную полицию. По рассказам подростка, стражи порядка заявили, что могут помочь лишь связаться с родственниками. Со своей семьёй — мамой и сестрой, которые находятся в Москве, — парень контакты поддерживает.

Сейчас юный москвич ночует в аэропорту Гуанчжоу и попрошайничает. Он просит деньги в основном у соотечественников. По предварительным данным, парень почти собрал необходимую сумму для покупки билетов домой.

Ранее полиция Таиланда арестовала троих граждан России на острове Пханган по подозрению в ведении бизнеса через таиландских подставных лиц. Провинциальный суд Самуи выписал ордера на задержание 21 иностранца. Среди них граждане Австралии, Германии, Израиля, Нидерландов, Словакии, Турции, Украины, Филиппин и Франции. Полицейские изъяли 38 документов на землю. Их общая оценочная стоимость — около 200 миллионов батов (примерно 6 миллионов долларов).