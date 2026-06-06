Для россиян после окончания вооружённого конфликта будут действовать очень жёсткие правила въезда на Украину. Об этом поведал глава МИД Незалежной Андрей Сибига.

«У нас невозможно въехать гражданину России на Украину без специального разрешения, визы, без верификации или фильтрации всеми нашими причастными службами», — цитирует его украинский «24 Канал».

Это, по словам Сибиги, сохранится даже после того, как закончатся боевые действия. Он заметил, что сейчас украинцы, чтобы попасть в Россию, проходят тщательную проверку, включая изучение телефонов. И часто им отказывают во въезде именно из-за того, что на телефоне обнаруживают следы удалённой информации.

Ранее сообщалось, что около 8 миллионов украинцев сейчас живут за границей. И некоторые страны не хотят, чтобы они возвращались. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. При этом он признаёт: чтобы люди захотели вернуться, нужно создать им подходящие условия — в первую очередь, обеспечить безопасность.