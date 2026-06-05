«Мяч на стороне россиян»: В Киеве заявили, что с нетерпением ждут ответа РФ на письмо Зеленского

Глава МИД Украины Андрей Сибига охарактеризовал письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину как «шанс» для российского президента. По словам министра, теперь очередь России реагировать, поскольку Незалежная предложила конкретные шаги и дала свою оценку происходящей ситуации.

«Будем ожидать. Мяч – на их стороне. Мы предложили конкретные шаги», — сказал Сибига в эфире телемарафона.

Он выразил уверенность, что ситуация для РФ якобы будет только ухудшаться, а поддержка Украины – расти. Министр также занимается подготовкой отчёта для Зеленского о реакции мирового сообщества на это письмо.