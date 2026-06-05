«Мяч на стороне россиян»: В Киеве заявили, что с нетерпением ждут ответа РФ на письмо Зеленского
Сибига: Будем ожидать реакции РФ на письмо Зеленского, «мяч на стороне россиян»
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Глава МИД Украины Андрей Сибига охарактеризовал письмо Владимира Зеленского Владимиру Путину как «шанс» для российского президента. По словам министра, теперь очередь России реагировать, поскольку Незалежная предложила конкретные шаги и дала свою оценку происходящей ситуации.
«Будем ожидать. Мяч – на их стороне. Мы предложили конкретные шаги», — сказал Сибига в эфире телемарафона.
Он выразил уверенность, что ситуация для РФ якобы будет только ухудшаться, а поддержка Украины – расти. Министр также занимается подготовкой отчёта для Зеленского о реакции мирового сообщества на это письмо.
Вчера Зеленский опубликовал открытое письмо Владимиру Путину с предложением личной встречи. В послании Киев заявил о готовности якобы полностью остановить боевые действия на время диалога, а также предложил обмен удерживаемыми лицами по принципу «всех на всех». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после этого заявил, что Зеленский может приехать в Москву, если хочет встретиться с российским лидером. Позже стало известно, что Путин ночью ознакомился с письмом. При этом в США инициативу Зеленского уже сочли пиар-ходом.
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