В Севастополе из стрелкового оружия отражают воздушную атаку ВСУ, сбито 3 БПЛА

Три БПЛА уже сбиты над Чёрным морем на значительном удалении от берега. В Ленинском районе города мобильные группы бьют по дронам из стрелкового оружия. Губернатор призвал тех, кто находится на улице, пройти в укрытия, ближайшие магазины или кафе. Он подчеркнул, что сейчас важно не оставаться на открытых пространствах.