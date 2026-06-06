В Севастополе из стрелкового оружия отражают воздушную атаку ВСУ, сбито 3 БПЛА
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В Севастополе военные отражают атаку беспилотников. По словам губернатора Михаила Развожаева, задействованы авиация, силы ПВО и мобильные огневые группы со стрелковым оружием.
Три БПЛА уже сбиты над Чёрным морем на значительном удалении от берега. В Ленинском районе города мобильные группы бьют по дронам из стрелкового оружия. Губернатор призвал тех, кто находится на улице, пройти в укрытия, ближайшие магазины или кафе. Он подчеркнул, что сейчас важно не оставаться на открытых пространствах.
«Прошу сохранять спокойствие, соблюдать меры безопасности, оставаться в безопасных местах», — обратился Развожаев к жителям.
Напомним, в ночь на пятницу Севастополь пережил серию воздушных атак, силы ПВО и мобильные огневые группы уничтожили 11 БПЛА. Два многоквартирных здания в Ленинском районе получили трещины, а в Нахимовском районе осколки уничтоженного в воздухе дрона пробили кровлю дома. Позже стало известно о четвёртой атаке ВСУ на Севастополь.
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