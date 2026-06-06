Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован — пострадавших нет

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание произошло сегодня утром на установке систем очистки из-за сбоя в технологическом процессе. К месту ЧП незамедлительно стянули все экстренные службы. Пожару присвоили высокий уровень опасности.

Глава региона поблагодарил сотрудников управления МЧС и другие экстренные подразделения за слаженную и оперативную работу. Ситуация находится на личном контроле у руководства. Все детали происшествия установит следствие.