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6 июня, 09:16

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе локализован — пострадавших нет

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Пожар на Тюменском нефтеперерабатывающем заводе удалось локализовать. В результате происшествия никто не пострадал.

Возгорание произошло сегодня утром на установке систем очистки из-за сбоя в технологическом процессе. К месту ЧП незамедлительно стянули все экстренные службы. Пожару присвоили высокий уровень опасности.

Глава региона поблагодарил сотрудников управления МЧС и другие экстренные подразделения за слаженную и оперативную работу. Ситуация находится на личном контроле у руководства. Все детали происшествия установит следствие.

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Напомним, из-за того, что пожар возник на территории промышленного предприятия, ему присвоили высокий уровень опасности. Причины технологического сбоя, приведшего к возгоранию, выясняются.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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Александра Мышляева
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